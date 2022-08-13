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В оккупированных городах Луганщины оккупанты пытаются проводить мобилизацию

В оккупированных городах Луганщины оккупанты пытаются проводить мобилизацию

КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram сообщил, что в оккупированных городах области оккупанты пытаются проводить мобилизацию, передает УНН.

Детали

В захваченных городах россияне прибегают к новым методам мобилизации. В обмен на продовольствие они собирают информацию о мужчинах у пожилых людей.

Цитата

"Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Жителей мужского пола ждут пока выйдут из дома, либо попытаются вернуться домой. К тому же, большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся", – говорится в сообщении.

Напомним

Рашисты за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Луганской области.

Источник: УНН
Теги: мобилизация, Луганск и Луганская область
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