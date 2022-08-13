Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
37350

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43,4 тыс. оккупантов и еще семь вражеских танков

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43,4 тыс. оккупантов и еще семь вражеских танков

КИЕВ. 13 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43,4 тыс. человек, 1856 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 43 400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1856 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 4115 (+7),
  • артиллерийских систем – 978 (+3),
  • РСЗО – 261 (+0),
  • средств ПВО - 136 (+0),
  • самолетов – 233 (+0),
  • вертолетов – 193 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1),
  • крылатых ракет – 187 (+2),
  • кораблей/катеров - 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15),
  • специальной техники – 91 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб в своей новой сводке сообщил, что украинские защитники отразили вражеское наступление на южном, Бахмутском, Авдеевском направлениях и в районе поселков Сторожево-Новоселка на западе Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.