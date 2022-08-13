Новости: Война
13 августа 2022, 09:15 • Юлия Шрамко • 37350
Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43,4 тыс. оккупантов и еще семь вражеских танков
КИЕВ. 13 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43,4 тыс. человек, 1856 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 43 400 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1856 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 4115 (+7),
- артиллерийских систем – 978 (+3),
- РСЗО – 261 (+0),
- средств ПВО - 136 (+0),
- самолетов – 233 (+0),
- вертолетов – 193 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1),
- крылатых ракет – 187 (+2),
- кораблей/катеров - 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15),
- специальной техники – 91 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб в своей новой сводке сообщил, что украинские защитники отразили вражеское наступление на южном, Бахмутском, Авдеевском направлениях и в районе поселков Сторожево-Новоселка на западе Донецкой области.
Источник: УНН
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