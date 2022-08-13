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В мост дамбы в Новой Каховке попали, передвигаться по нему невозможно - ОК "Юг"

В мост дамбы в Новой Каховке попали, передвигаться по нему невозможно - ОК "Юг"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинские военные попали в мост дамбы в Новой Каховке Херсонской области, он больше не функционирует. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.

Цитата

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Этот мост называют одним из ключевых в регионе для передвижения оккупантов.

12 августа возле Каховской ГЭС слышали взрывы, сообщали об огромном клубе дыма на мосту.

Дополнение

Контроль над переправами через Днепр в британской разведке считают едва ли не ключевым фактором в том, каков будет результат боевых действий в Херсонской области.

Ранее уже были поражены еще два моста через Днепр в регионе – Антоновский мост и железнодорожный Антоновский мост.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, мосты
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