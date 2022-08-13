"Мы на месте": Ким снял видео с генералом Марченко

КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким снял ведео с генерал-майором Дмитрием Марченко, занимающимся обороной в области, и заявил, что они вместе "на месте", пишет УНН.

Цитата

"Генерал Марченко на месте – в городе-герое Николаеве. Работает, работы хватает всем. Чем занимается – говорить не могу, и не надо, потому что это вредит. И в принципе, в информационном поле, извини, я за Дмитрия Александровича (Марченко – ред.) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время до определенных результатов. Затем выйдем на связь", - сказал Ким в видеообращении в Telegram.

Ранее

27 июля Ким сообщил, что генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и области, снова отправили в Николаевскую область для усиления работы с военной администрацией.

Комментарии Кима появились после нашумевшего заявления замглавы Минобороны Анны Маляр.