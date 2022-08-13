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В Днепре произошло тройное ДТП с участием скорой

В Днепре произошло тройное ДТП с участием скорой

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КИЕВ 13 августа. УНН. Вчера вечером в Днепре водитель Jaguar столкнулся с автомобилем Ford и спецавтомобилем Citroen. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

Цитата

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Водитель легковушки Jaguar совершил столкновение с легковушкой Ford и специальным транспортным средством Citroen", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС.

Какой спецавтомобиль попал в ДТП, чрезвычайники не указывают, впрочем, на фото и видео с места происшествия видна "скорая".

Детали

В результате столкновения Jaguar перевернулся на крышу, а водитель попал в ловушку между покореженным автомобилем и дорожным покрытием. Пострадавшего 43-летнего мужчину госпитализировали работники экстренной медицинской помощи.

Напомним

13 августа на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими, движение из столицы затруднено.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Днепр и Днепропетровская область, ГСЧС
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