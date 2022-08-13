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В Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 из 10

В Пентагоне оценили эффективность ВСУ на 12 из 10

КИЕВ. 13 августа. УНН. По шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины составляет все 12. Именно так в Пентагоне оценили эффективность украинского войска, пишет УНН.

Детали

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны сказал 12 августа, что по шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12, "просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях…. Они нашли способы делать то, что мы могли бы и не подумать, что это возможно".

Хотя россияне имеют значительно большую силу, чем Украина, "происходящее против россиян — это постоянное влияние (прогресса Украины) на их моральный дух, их способность поддерживать себя — на все это повлияла способность украинцев достать (российские) пункты командования и управления, боеприпасы, материально-техническое обеспечение", сказал представитель Пентагона.

Дополнение

В Пентагоне указывали, что российские захватчики боятся HIMARS и пытаются их уничтожить, но терпят неудачу.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Пентагон, война
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