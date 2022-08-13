Рашисты обстреливают Запорожскую АЭС из Водяного и готовят провокации под украинским флагом - ГУР

КИЕВ. 13 августа. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом. Об этом информирует УНН.

Детали

Один из артиллерийских ударов рашистов, как указано, повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один «прилет» привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.

В то же время, по данным ГУР МОУ, оккупанты активно создают «картинку» для собственной пропаганды. С этой целью на станцию ​​недавно завезли два автобуса «массовки», которая должна выполнять роль якобы «местных жителей и персонала». Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках, отмечают в военной разведке.

"К стеле «Энергодар» на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку «Пион» с нанесенной белой краской буквой «Z». На САУ поднято сине-желтый украинский флаг. Очевидно, он будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", - указали в ГУР МОУ.

Дополнение

Российские оккупанты подвергли обстрелам территорию Запорожской АЭС 5, 6 и 11 августа.

При этом рф при ООН не поддержала предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.