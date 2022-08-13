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"Направляйте жалобы в кремль": Кулеба дал совет россиянам на случай запрета поездок в ЕС

"Направляйте жалобы в кремль": Кулеба дал совет россиянам на случай запрета поездок в ЕС

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает россиянам, что огорчены перспективой запрета въезда в Европу, жаловаться в Кремль, а также части населения, которая поддерживает войну. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

«Россияне, которые огорчились перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направлять свои жалобы в Кремль и более 70% граждан, поддерживающих войну. Речь не идет о тех немногих россиянах, которым понадобится убежище или гуманитарный въезд», – написал Кулеба.

Ранее

Кулеба заявлял, что российские туристы в футболках СССР и с буквами Z не должны слоняться иностранными пляжами, посещать памятники, магазины, рестораны, когда их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе. 

В настоящее время председательствующая в ЕС Чешская Республика в пятницу поддержала предложение о запрете на выдачу виз на территории всего ЕС для граждан россии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Россия, санкции, визы, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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