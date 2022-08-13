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WADA признала соответствие украинского антидопингового законодательства международным нормам – Минспорта

WADA признала соответствие украинского антидопингового законодательства международным нормам – Минспорта

КИЕВ. 13 августа. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило вывод, что новое антидопинговое законодательство Украины полностью соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Минмолодежи и спорта получило подтверждение от руководителя департамента соответствия WADA Эмилиано Симонелли о том, что недавно принятые Законы Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте» и «О внесении изменения в статью 52 Закона Украины «О физической культуре и спорте» о деятельности Национальной лаборатории антидопингового контроля» полностью соответствуют международному антидопинговому законодательству, в частности, положениям Всемирного антидопингового кодекса.

WADA будет оказывать экспертную помощь для имплементации принятых законов.

Напомним

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 1 июня приняла за основу проект закона № 5099 об антидопинговой деятельности в спорте. Решение поддержали 342 народных депутата Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт
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