КИЕВ. 13 августа. УНН. Любой возможный захват российских активов Соединенными Штатами полностью разрушит двусторонние отношения Москвы с Вашингтоном, заявил в субботу ТАСС глава Североамериканского департамента мид россии, передает УНН.

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Отношения россии с Западом резко ухудшились после того, как 24 февраля Москва начала войну.

Запад ответил беспрецедентными экономическими, финансовыми и дипломатическими санкциями, в том числе заморозил около половины российских золотовалютных резервов, которые к 24 февраля составляли около 640 миллиардов долларов.

Высокопоставленные должностные лица, включая главу внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепа Борреля, предложили изъять замороженные резервы, чтобы помочь финансировать будущее восстановление Украины.

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"Предупреждаем американцев о губительных последствиях таких действий, которые навсегда испортят двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах", - сказал в интервью ТАСС александр дарчиев.

Детали

дарчиев также сказал, что россия предупредила Соединенные Штаты о том, что дипломатические отношения будут серьезно нарушены и даже могут быть разорваны, если россия будет объявлена ​​государством-спонсором терроризма.

Говоря о ситуации в Украине, дарчиев сказал, что якобы влияние США на Киев выросло настолько, что "американцы все больше становятся непосредственными участниками конфликта".

Добавим

По данным администрации Байдена, Соединенные Штаты и их европейские союзники заморозили активы россии на сумму 30 миллиардов долларов, что принадлежат богатым лицам, которые связанны с президентом россии владимиром путиным, включая яхты, вертолеты, недвижимость и предметы искусства.

Министерство юстиции США добивается от Конгресса более широких полномочий для ареста активов российских олигархов как средство давления на Москву в связи с ее действиями в Украине.