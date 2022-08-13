Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9795

В Польшу прибыли 14 раненых военных из Украины для лечения

В Польшу прибыли 14 раненых военных из Украины для лечения

КИЕВ. 13 августа. УНН. В ночь с пятницы на субботу на главный железнодорожный вокзал польского Вроцлава прибыл спецпоезд с 14 ранеными военными из Украины. Об этом сообщает Polskie Radio, пишет УНН.

Детали

Скорая помощь доставила военных в три больницы во Вроцлаве, где им окажут необходимую помощь. Вместе с военными в Польшу прибыли и родственники, которым предоставят убежище.

Цитата

«Мы все еще показываем нашу солидарность с Украиной. Мы помогаем и выполняем программу приема раненых военных из Украины, которую подготовило польское правительство. Сегодня в Нижней Силезии мы поддерживаем тех, кто до недавнего времени воевал, защищая свою страну», – подчеркнул заместитель нижнесилезского воеводы Богуслав Шпитма, принимавший военных.

Напомним

В Польше запущена программа дополнительной поддержки тех, кто имел или имеет «Карту поляка». Общее условие для участия в программе – беженец должен уехать из Украины после 24 февраля 2022 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, военные, лечение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.