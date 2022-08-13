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В небе над Одесской областью сбили рашистский БПЛА

В небе над Одесской областью сбили рашистский БПЛА

иллюстративное фото

КИЕВ. 13 августа. УНН. В небе над Одесской областью воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожен российский БПЛА "Орлан-10", что пытался вести воздушную разведку. Об этом говорится в сообщении воздушного командования "Юг", передает УНН.

Цитата

"13 августа, около 13.00 часов, в небе над Одесской областью воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожен очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", что пытался вести воздушную разведку", - говорится в сообщении.

Добавим

В течение последних недель русские военные проходили учения в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников.

Источник: УНН
Теги: БПЛА, Одесса и Одесская область, война
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