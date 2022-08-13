Для украинских детей-беженцев опубликовано 160 тысяч экземпляров детских книг

КИЕВ. 13 августа. УНН. Благодаря проекту «Книги без границ» для украинских детей-беженцев уже опубликовано 160 тысяч экземпляров детских книг. Об этом говорится в сообщении министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, передает УНН.

Детали

Все произведения – украинских авторов и по оригинальным макетам наших издательств. В настоящее время они доступны в 20 странах - в Польше, Норвегии, Швеции, Литве, Латвии, Германии, Ирландии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Словении, Великобритании, Турции, Молдове, Финляндии, Нидерландах, Италии, Венгрии, Казахстане и Японии.

Проект «Украинские книжные полочки» поддержали уже более 10 стран Европы. Этот проект был запланирован до начала полномасштабного российского вторжения в Украину и предусматривал распространение украинской литературы в оригинале и переводах в ведущих библиотеках мира.

Проект инициирован первой леди Украины Еленой Зеленской совместно с Министерством иностранных дел Украины, Министерством культуры и информационной политики Украины, а также Украинским институтом книги вместе с посольствами Украины за границей.

Кроме того, продолжается акция «Украинским детям – украинскую книгу». В ее рамках отечественные издательства уже передали около 1 млн экземпляров. Цель акции – бесплатное обеспечение детей-переселенцев учебниками, учебными пособиями и художественной литературой. Проект начат Госкомтелерадио совместно с Офисом Президента Украины и Министерством культуры и информационной политики.

Добавим

Британская служба лицензирования издателей в сотрудничестве с книжным производителем Halstan и при содействии Посольства Украины в Великобритании напечатала 16 тысяч книг на украинском языке.