Весь руководящий состав оккупантов перемещается на другой берег Днепра - Ким

КИЕВ. 13 августа. УНН. Весь руководящий состав оккупантов перемещается на другой берег реки Днепр. Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, вероятно, прокомментировал взрывы в оккупированном Мелитополе, сообщает УНН.

Цитата

«Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр», – сообщил Ким.

Напомним

В Мелитополе во время воздушной тревоги был слышен громкий взрыв.

Предварительно в Мелитополе взорвали военную базу с оккупантами. Взрывы в городе подтвердил и мэр Иван Федоров.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе примерно в 15:40 раздался взрыв.