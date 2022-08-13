Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
59235

Весь руководящий состав оккупантов перемещается на другой берег Днепра - Ким

Весь руководящий состав оккупантов перемещается на другой берег Днепра - Ким

КИЕВ. 13 августа. УНН. Весь руководящий состав оккупантов перемещается на другой берег реки Днепр. Так, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, вероятно, прокомментировал взрывы в оккупированном Мелитополе, сообщает УНН.

Цитата

«Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр», – сообщил Ким.

Напомним

В Мелитополе во время воздушной тревоги был слышен громкий взрыв.

Предварительно в Мелитополе взорвали военную базу с оккупантами. Взрывы в городе подтвердил и мэр Иван Федоров.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе примерно в 15:40 раздался взрыв.

Источник: УНН
Теги: война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.