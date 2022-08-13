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Получал амуницию на льготных условиях, а затем продавал военным: в Хмельницком разоблачен очередной "бизнесмен"

Получал амуницию на льготных условиях, а затем продавал военным: в Хмельницком разоблачен очередной "бизнесмен"

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Хмельницком разоблачили “дельца”, который на льготных условиях получал военную амуницию, а затем продавал военным. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОГА, передает УНН.

Цитата

«Правоохранители разоблачили хмельничанина, который, притворяясь благотворителем, на льготных условиях привозил из-за границы военную амуницию и автомобили. Однако вместо оказания гуманитарной помощи нашим военным, продавал доставленное», – сообщил Гамалий.

Напомним

Правоохранительные органы разоблачили на продаже военной гуманитарной помощи добровольца территориальной обороны, ранее занимавшего должность заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Источник: УНН
Теги: Хмельницкий и Хмельницкая область
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