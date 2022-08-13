Большая часть Китая изнывает от высоких температур

КИЕВ. 13 августа. УНН. В нескольких регионах Китая, включая большой юго-западный город Чунцин, температура в субботу превысила 40 градусов по Цельсию, тогда как национальная обсерватория страны объявила "красный" уровень опасности из-за сильной жары. Об этом УНН пишет со ссылкой на Global Times.

Детали

В Чжэцзяне, где расположено множество заводов и экспортеров, представитель метеорологической службы сообщил, что восточная провинция побила свой предыдущий рекорд по количеству дней с высокой температурой в этом году: 31 день с температурой выше 35°C и 16 дней с температурой выше 38°C.

Наряду с Чунцином, где температура в субботу достигла 42,1°C, Хубэй, Хунань, Шаньдун, Аньхой, Синьцзян, Цзянси и Фуцзянь были среди провинций и регионов, где температура превысила 35°C.

В субботу метеорологическая обсерватория Шанхая сообщила, что в этом году в городе было 40 дней с температурой более 40 градусов по Цельсию, достигнув пика 13 июля на отметке 40,9 градуса.

Дополнение

На прошлой неделе бюро погоды Китая предупредило, что средняя температура в стране росла гораздо быстрее, чем в среднем в мире за последние 70 лет, и останется «значительно выше» в будущем по мере роста проблем, связанных с изменением климата

Большинство Европы пережило несколько недель аномальных температур: во Франции бушуют лесные пожары, а в некоторых частях Англии наблюдается сильная засуха.