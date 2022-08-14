Новости: Общество
14 августа 2022, 05:17 • Юрий Свиридюк • 4080
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 14 августа
КИЕВ. 14 августа. УНН. АО "Укрзализныця" объявило об эвакуационном поезде из Покровска во Львов. Соответствующая информация появилась на сайте, передает УНН.
Детали
Эвакуационный поезд на 14 августа:
•16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.
Дополнение
В "Укрзализныце" добавили, что время отправки может изменяться. К тому же, другие поезда могут задерживаться из-за обстрелов в определенных регионах.
Напомним
АО "Укрзализныця" внесло изменения в курсирование поездов в Польшу, чем решило ускорить два международных поезда в Варшаву и Хелм и изменить время их отправления.
Источник: УНН
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