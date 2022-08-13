Новости: Общество
13 августа 2022, 20:43 • Галина Крижановская • 17835
Взрыв в Мариуполе: рашисты пытались украсть металлолом, но наткнулись на "сюрприз"
КИЕВ. 13 августа. УНН. Горсовет Мариуполя со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что сильный взрыв произошел в районе Шлаковой горы, передает УНН.
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"Местные жители сообщают, что сильный взрыв в Мариуполе произошел в районе Шлаковой горы. Российские оккупанты пытались украсть металлолом, но наткнулись на "сюрприз". Кроме того, местные слышали стрельбу в районе Азовстальской. Вероятно, что это оккупанты между собой не поделили награбленное или тик-ток войска кадырова снимают очередное постановочное видео своего "героизма", - говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня в Мариуполе раздался мощный взрыв, который слышал весь город.
Источник: УНН
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