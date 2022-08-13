Взрыв в Мариуполе: рашисты пытались украсть металлолом, но наткнулись на "сюрприз"

КИЕВ. 13 августа. УНН. Горсовет Мариуполя со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что сильный взрыв произошел в районе Шлаковой горы, передает УНН.

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"Местные жители сообщают, что сильный взрыв в Мариуполе произошел в районе Шлаковой горы. Российские оккупанты пытались украсть металлолом, но наткнулись на "сюрприз". Кроме того, местные слышали стрельбу в районе Азовстальской. Вероятно, что это оккупанты между собой не поделили награбленное или тик-ток войска кадырова снимают очередное постановочное видео своего "героизма", - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня в Мариуполе раздался мощный взрыв, который слышал весь город.