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В Новой Каховке после "прилета" происходит вторичная детонация боеприпасов

В Новой Каховке после "прилета" происходит вторичная детонация боеприпасов

видео из соцсетей

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вероятно, в Новой Каховке уничтожен состав боеприпасов россиян – местные слышат звуки вторичной детонации. Об этом УНН пишет со ссылкой на соцсети.

Детали

Очевидно, снаряд попал в электромеханический завод, где оккупанты хранили боеприпасы.

Прилет на позиции россиян в Новой Каховке подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань: "Херсонская область. Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем жечь орков!".

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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