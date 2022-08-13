В Новой Каховке после "прилета" происходит вторичная детонация боеприпасов

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вероятно, в Новой Каховке уничтожен состав боеприпасов россиян – местные слышат звуки вторичной детонации. Об этом УНН пишет со ссылкой на соцсети.

Детали

Очевидно, снаряд попал в электромеханический завод, где оккупанты хранили боеприпасы.

Прилет на позиции россиян в Новой Каховке подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань: "Херсонская область. Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем жечь орков!".