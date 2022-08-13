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Россияне могут перейти в контрнаступление, чтобы захватить всю Херсонскую область до проведения "референдума" - советник министра МВД

Россияне могут перейти в контрнаступление, чтобы захватить всю Херсонскую область до проведения "референдума" - советник министра МВД

КИЕВ. 13 августа. УНН. Россияне могут перейти в контрнаступление с целью захватить всю территорию Херсонской области до проведения ожидаемого в сентябре "референдума". Об этом сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"... Им нужно засвидетельствовать определенную свою победу. И именно с этой целью, враг – потому что он не взял всю Херсонскую область, возможно, постарается как раз до проведения "референдума" пойти в контрнаступательные действия и отвоевать в админграницах всю Херсонскую область. Враг будет пытаться это сделать", – заявил Смирнов.

Детали

По его словам, в ближайшее время Юг будет самым горячим регионом на фронте.

Смирнов отметил, что враг перебросил туда 90% своих десантно-штурмовых войск, поскольку боится потерять завоеванные позиции.

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Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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