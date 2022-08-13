Северная Корея отменила мандат на маски после "победы" над Covid

КИЕВ. 13 августа. УНН. Северная Корея отменила мандат на ношение масок и ослабила другие ограничения, сообщили государственные СМИ в субботу, через несколько дней после того, как лидер Ким Чен Ын объявил о "победе" над Covid-19, передает УНН.

Детали

Коронавирусные ограничения были ослаблены, поскольку "кризис общественного здравоохранения, созданный в стране, был полностью преодолен, и вся его территория в кратчайшие сроки превратилась в чистую, свободную от злокачественного вируса", сообщило официальное центральное информационное агентство Пхеньяна (ЦТАК).

"Шаг по обязательному ношению масок был снят во всех областях, кроме прифронтовых и приграничных городов и уездов, учитывая, что вся страна превратилась в без эпидемическую зону", — говорится в сообщении ЦТАК.

Социальная дистанция и другие антивирусные меры также были отменены.

Но людям с симптомами респираторного заболевания было рекомендовано носить маски, а северокорейцев призывали "хранить бдительность" в отношении "ненормальных вещей", очевидно, имея в виду пропагандистские листовки с юга.

Дополнение

Ранее на этой неделе Северная Корея объявила о "блестящей победе" над Covid, лишь спустя несколько месяцев после объявления первых случаев заболевания в мае.

Несмотря на вступивший в силу в 2021 году запрет, южнокорейские активисты в течение многих лет запускали воздушные шары с пропагандистскими открытками и долларами через границу, против чего Север уже давно протестует.

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра Ким Чен Ына, в среду обвинила эти действия во вспышке Covid на Севере, пообещав "смертельное" возмездие Сеулу.

Ким Ё Чжон также сообщила, что сам главный лидер заболел во время вспышки и страдал от "высокой температуры".

По данным KCNA, в Северной Корее с конца апреля зарегистрировано почти 4,8 миллиона случаев "лихорадки", при этом лишь часть из них идентифицирована как Covid, при этом всего 74 человека скончались.

Эксперты, в том числе Всемирная организация здравоохранения, уже давно ставят под сомнение статистику Пхеньяна по Covid.

Эксперты говорят, что в Северной Корее одна из самых плохих систем здравоохранения в мире, с плохо оборудованными больницами и несколькими отделениями интенсивной терапии.