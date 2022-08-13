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Северная Корея отменила мандат на маски после "победы" над Covid

Северная Корея отменила мандат на маски после "победы" над Covid

КИЕВ. 13 августа. УНН. Северная Корея отменила мандат на ношение масок и ослабила другие ограничения, сообщили государственные СМИ в субботу, через несколько дней после того, как лидер Ким Чен Ын объявил о "победе" над Covid-19, передает УНН.

Детали

Коронавирусные ограничения были ослаблены, поскольку "кризис общественного здравоохранения, созданный в стране, был полностью преодолен, и вся его территория в кратчайшие сроки превратилась в чистую, свободную от злокачественного вируса", сообщило официальное центральное информационное агентство Пхеньяна (ЦТАК).

"Шаг по обязательному ношению масок был снят во всех областях, кроме прифронтовых и приграничных городов и уездов, учитывая, что вся страна превратилась в без эпидемическую зону", — говорится в сообщении ЦТАК.

Социальная дистанция и другие антивирусные меры также были отменены.

Но людям с симптомами респираторного заболевания было рекомендовано носить маски, а северокорейцев призывали "хранить бдительность" в отношении "ненормальных вещей", очевидно, имея в виду пропагандистские листовки с юга.

Дополнение

Ранее на этой неделе Северная Корея объявила о "блестящей победе" над Covid, лишь спустя несколько месяцев после объявления первых случаев заболевания в мае. 

Несмотря на вступивший в силу в 2021 году запрет, южнокорейские активисты в течение многих лет запускали воздушные шары с пропагандистскими открытками и долларами через границу, против чего Север уже давно протестует.

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра Ким Чен Ына, в среду обвинила эти действия во вспышке Covid на Севере, пообещав "смертельное" возмездие Сеулу. 

Ким Ё Чжон также сообщила, что сам главный лидер заболел во время вспышки и страдал от "высокой температуры".

По данным KCNA, в Северной Корее с конца апреля зарегистрировано почти 4,8 миллиона случаев "лихорадки", при этом лишь часть из них идентифицирована как Covid, при этом всего 74 человека скончались.

Эксперты, в том числе Всемирная организация здравоохранения, уже давно ставят под сомнение статистику Пхеньяна по Covid.

Эксперты говорят, что в Северной Корее одна из самых плохих систем здравоохранения в мире, с плохо оборудованными больницами и несколькими отделениями интенсивной терапии.

Источник: УНН
Теги: КНДР, Коронавирус
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