Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5100

Шанхай ввел еженедельное тестирование на COVID-19 до конца сентября

Шанхай ввел еженедельное тестирование на COVID-19 до конца сентября

КИЕВ. 13 августа. УНН. Власти объявили в субботу, что самый густонаселенный город Китая Шанхай будет проводить еженедельные тестирования на COVID-19 до конца сентября, чтобы держать вирус под контролем. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Гражданам, не прошедшим тест на нуклеиновую кислоту в течение семи дней, будет присвоен желтый код в системе кодов здоровья Шанхая. Желтый код ограничивает доступ к некоторым общественным местам.

В субботу органы здравоохранения в финансовом центре страны с населением 25 миллионов человек заявили, что днем ​​ранее обнаружили один симптоматический и три бессимптомных случая.

Южная провинция Хайнань является наиболее пострадавшим регионом Китая: в субботу за 24 часа до этого было зарегистрировано 594 симптоматических случая и 832 бессимптомных случая.

Ожидается, что жесткие ограничения и блокировки в популярном туристическом направлении продолжатся в течение выходных.

Добавим

В субботу Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 2144  новых случаях заражения COVID-19, из которых 704 были симптоматическими, а 1440 — бессимптомными.

Источник: УНН
Теги: Китай, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.