Президент назвал самые горячие точки на фронте

КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский назвал самые горячие точки фронта: Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление на Донбассе. Об этом информирует УНН.

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Президента назвал самые горячие точки фронта и заверил, что власть делает все возможное, чтобы вернуть покой, безопасность всем городам и областям Украины.

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"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов – артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там – просто герои", - сказал Глава государства.

По словам Зеленского, в Харьковской области оборона крепкая, и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются.

Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств русской армии.

"Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов", - добавил Президент.

Напомним

Зеленский обратился к жителям, проживающим недалеко от Запорожской АЭС.