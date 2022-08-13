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Президент назвал самые горячие точки на фронте

Президент назвал самые горячие точки на фронте

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 13 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский назвал самые горячие точки фронта: Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление на Донбассе. Об этом информирует УНН.

Детали

Президента назвал самые горячие точки фронта и заверил, что власть делает все возможное, чтобы вернуть покой, безопасность всем городам и областям Украины.

Цитата 

"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов – артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там – просто герои", - сказал Глава государства.

По словам Зеленского, в Харьковской области оборона крепкая, и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются.

Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств русской армии.

"Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов", - добавил Президент.

Напомним

Зеленский обратился к жителям, проживающим недалеко от Запорожской АЭС.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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