КИЕВ. 14 августа. УНН. Эммануэль Макрон подписал ратификацию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба Елисейского дворца. Об этом информирует УНН.

Детали

Эммануэль Макрон подписал ратификационные протоколы о согласии Парижа с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. В заявлении отмечается, что "суверенный выбор Финляндии и Швеции" позволит укрепить их безопасность на фоне угрозы в непосредственной близости от границ.

В Париже уверены, что этот шаг внесет значительный вклад в "европейскую безопасность".

Ранее

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной России против Украины, которая началась 24 февраля.

Турция, древний член Альянса, выразила возражения против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами Турция заявила, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому союзу.

Американский Сенат поддержал резолюцию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, тем самым дав согласие на предложение президента Джо Байдена.