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Amnesty International решила передать свой отчет о критике ВСУ на проверку независимым экспертам

Amnesty International решила передать свой отчет о критике ВСУ на проверку независимым экспертам

Amnesty International

Источник: Associated Press

КИЕВ. 14 августа. УНН. Amnesty International, недавно выпустившая доклад с критикой ВСУ, решила передать его на проверку независимым экспертам. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, передает УНН. 

Детали

В докладе заявлялось, что украинские военные размещают свои базы, штабы и вооружения среди гражданских объектов, откуда не эвакуировали население. В результате российские обстрелы сопровождаются большим количеством ущерба мирным жителям.

Доклад вызвал недовольство не только в Украине, но и в ряде западных СМИ. Но Amnesty от собственных выводов решила не отрешаться. А теперь, учитывая резонанс, все же решила подвергнуть свои выводы проверке.

Цитата

"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", - заявили в организации.

В организации сожалеют, что пресс-релиз, посвященный исследованию, был обнародован без достаточного контекста.

"В нем не было уделено должного внимания российской агрессии с нарушением международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", - считают правозащитники.

Ранее

Неправительственная организация Соединенного Королевства Amnesty International в своем первом отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское вторжение.

Украинские чиновники негативно отреагировали на такое заявление против Украины.

Источник: УНН
Теги: Amnesty International
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