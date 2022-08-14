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Украина получила от Словакии артиллерийские наставления Zuzana

Украина получила от Словакии артиллерийские наставления Zuzana

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина получила от Словакии четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana, сообщает министр обороны Словакии Ярослав Надь. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Рад подтвердить, что 4 словацких артиллерийских установки Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы быть задействованы в обороне против российских агрессоров", - написал он в Twitter.

Ранее

11 августа Ярослав Надь отметил в эфире телеканала RTVS, что Словакия, вероятно, передаст Украине несколько истребителей МиГ-29 на сумму сотни миллионов евро, получив за это компенсацию из бюджета ЕС или вооружения НАТО. Точное количество боевых самолетов, которые Братислава намерено направить в Киев, политик не назвал.

Источник: УНН
Теги: Украина, артиллерия, Словакия
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