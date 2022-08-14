Украина получила от Словакии артиллерийские наставления Zuzana

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина получила от Словакии четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana, сообщает министр обороны Словакии Ярослав Надь. Об этом информирует УНН.

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"Рад подтвердить, что 4 словацких артиллерийских установки Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы быть задействованы в обороне против российских агрессоров", - написал он в Twitter.

Ранее

11 августа Ярослав Надь отметил в эфире телеканала RTVS, что Словакия, вероятно, передаст Украине несколько истребителей МиГ-29 на сумму сотни миллионов евро, получив за это компенсацию из бюджета ЕС или вооружения НАТО. Точное количество боевых самолетов, которые Братислава намерено направить в Киев, политик не назвал.