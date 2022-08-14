Украина получила от Словакии артиллерийские наставления Zuzana
КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина получила от Словакии четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana, сообщает министр обороны Словакии Ярослав Надь. Об этом информирует УНН.
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"Рад подтвердить, что 4 словацких артиллерийских установки Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы быть задействованы в обороне против российских агрессоров", - написал он в Twitter.
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11 августа Ярослав Надь отметил в эфире телеканала RTVS, что Словакия, вероятно, передаст Украине несколько истребителей МиГ-29 на сумму сотни миллионов евро, получив за это компенсацию из бюджета ЕС или вооружения НАТО. Точное количество боевых самолетов, которые Братислава намерено направить в Киев, политик не назвал.
#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v— Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022