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Российские оккупанты обстреляли Никополь

Российские оккупанты обстреляли Никополь

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Никополь. Предварительно без жертв. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.

Цитата

"Ствольная, по городу Никополь. Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупационные войска из «ураганов» обстреляли Криворожский район.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, Никополь
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