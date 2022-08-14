Российские оккупанты обстреляли Никополь

КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Никополь. Предварительно без жертв. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.

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"Ствольная, по городу Никополь. Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним

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