Новости: Война
14 августа 2022, 01:39 • Юрий Свиридюк • 8955
Российские оккупанты обстреляли Никополь
КИЕВ. 14 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Никополь. Предварительно без жертв. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"Ствольная, по городу Никополь. Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупационные войска из «ураганов» обстреляли Криворожский район.
Источник: УНН
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