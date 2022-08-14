Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер изменил свое отношение к Украине с начала войны

КИЕВ. 14 августа. УНН. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер изменил свое отношение к Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом он сказал, презентуя свою новую книгу Leadership: Six Studies in World Strategy, пишет газета Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

По словам бывшего советника президента США по нацбезопасности, развязанная путиным война определила точку невозвращения.

До войны политик считал, что лучшим вариантом для Украины была роль своеобразного буфера между Западом и Россией.

Однако Киссинджер подчеркнул: когда Россия ввела войска в Украину, был "брошен жребий", который коренным образом изменил ситуацию. Он заявил, что после случившегося западные страны должны воспринимать Украину как часть Североатлантического альянса, то есть НАТО.

Напомним

Эммануэль Макрон подписал ратификацию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.