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Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей

Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей

КИЕВ. 14 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей, передает УНН.

Цитата

"Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригоревское вдоль админграницы Херсонской и Днепропетровской областей. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям", – говорится в сообщении

Как отметили в командовании, потери и разрушения не зафиксированы.

Напомним

Российские оккупационные войска из «Ураганов» обстреляли Криворожский район.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, Херсон и Херсонская область, обстрелы
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