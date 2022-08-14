Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
6675

ОК "Юг": ВСУ уничтожили 15 рашистов и 2 склада вражеских боеприпасов

ОК "Юг": ВСУ уничтожили 15 рашистов и 2 склада вражеских боеприпасов

КИЕВ. 14 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ уничтожили 15 рашистов и 2 состава вражеских боеприпасов, передает УНН.

Детали

Украинская авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационное войско на:

– 15 рашистов;

– 1 танк Т-72;

– 4 единицы бронированной и автомобильной техники.

В Музыковке и Новой Каховке уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним

Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.