Точным выстрелом ВСУ российский «Орлан-10» из летательного аппарата превратили в подводный

КИЕВ. 14 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одесской области ВСУ уничтожили российский «Орлан-10». Об этом информирует УНН.

Детали

В Одесской области враг продолжает осуществлять разведку и сбор информации как с помощью агентурных сетей, так и используя беспилотные летательные аппараты. Один из таких небесных разведчиков был уничтожен силами противовоздушной обороны при попытке разведки линии побережья с моря.

Цитата

«Метким выстрелом «Орлан-10» был из летательного аппарата модифицирован в подводный», - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли админграницы Херсонской и Днепропетровской областей.