В Австрии произошло ДТП с пьяными украинскими дипломатами: в МИД подтвердили причастность чиновников

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Вене произошло ДТП с участием автомобиля украинского военного атташе. Пьяный водитель протаранил авто с туристами, когда они остановились на красном сигнале светофора. Об этом информирует Kurier, УНН.

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В МИД Украины подтвердили аварию и заверили, что украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП.

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«Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности», - подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

Решение о дальнейших шагах в отношении участника ДТП будет принято по результатам расследования.