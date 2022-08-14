Новости: Криминал и ЧП
14 августа 2022, 03:46 • Юрий Свиридюк • 10530
В Австрии произошло ДТП с пьяными украинскими дипломатами: в МИД подтвердили причастность чиновников
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Вене произошло ДТП с участием автомобиля украинского военного атташе. Пьяный водитель протаранил авто с туристами, когда они остановились на красном сигнале светофора. Об этом информирует Kurier, УНН.
Детали
В МИД Украины подтвердили аварию и заверили, что украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП.
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«Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности», - подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.
Решение о дальнейших шагах в отношении участника ДТП будет принято по результатам расследования.
Источник: УНН
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