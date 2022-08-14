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Советский герб на монументе "Родина-мать" уберут в следующем году

Советский герб на монументе "Родина-мать" уберут в следующем году

КИЕВ. 14 августа. УНН. Советский герб из щита монумента Родину-мать в Киеве уберут в следующем году. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире национального марафона, пишет УНН.

Цитата

"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году, как и конкурс на проект трезубца, который мы собираемся там разместить", – отметил Ткаченко.

Детали

Как отметил министр, сначала нужно будет определить, каким методом будет демонтирован герб, а после этого стартует конкурс на проект трезуба, который его заменит.

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Источник: УНН
Теги: Киев, памятник
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