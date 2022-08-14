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В Иерусалиме неизвестный открыл огонь по людям у Стены Плача: семь человек ранены

В Иерусалиме неизвестный открыл огонь по людям у Стены Плача: семь человек ранены

КИЕВ. 14 августа. УНН. Ночью в воскресенье, 14 августа, в столице Израиля Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу по автобусу с людьми. Инцидент произошел на парковке у Стены Плача и гробницы царя Давида, пишет УНН.

Детали

В результате теракта семь человек были ранены, двое в тяжелом состоянии.

"Это был автобус с прихожанами, отъехавший от Западной Стены и направившийся в сторону города. По словам прохожего, террорист начал хаотически стрелять в сторону автобуса", – рассказал парамедик, который был на месте.

Стрелец скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно прибыли в Стену Плача для поисков нападающего. Полицейские перекрыли Старый город, заблокировав въезд и выезд в этот район, а также на площадь у Стены Плача. Были задействованы вертолеты.

Среди раненых во время нападения была 35-летняя беременная женщина, чье ранение в живот врачи назвали "сложной" и чья жизнь была под угрозой, сообщают еврейские СМИ.

Источник: УНН
Теги: теракт, Израиль, стрельба
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