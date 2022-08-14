Литва выделила 1 млн евро для изучения литовского языка украинскими беженцами

КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство Литвы выделило более 1 млн евро для того, чтобы украинские беженцы изучали литовский язык украинскими беженцами. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

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В письменном комментарии министерства говорится, что Правительство страны выделило 416 тысяч евро на нужды литовских высших школ, научных учреждений, организующих бесплатные курсы литовского языка и культуры для украинских студентов, преподавателей, научных и образовательных работников.

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«Цель курсов — дать участникам возможность усовершенствовать знание литовского языка, познакомиться с литовской литературой, литовской историей, этнокультурой, экономикой и общественно-политической жизнью», — говорится в комментарии.

Напомним

Благодаря проекту «Книги без границ» для украинских детей-беженцев уже напечатано 160 тысяч экземпляров детских книг.