Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 594 млн человек
КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 594 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 594,865,560 человек, из них поправилось 567,906,998 человек. Количество умерших возросло до 6,453,757.
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“Лидеры” по количеству инфицированных:
США - 94,678,953
Индия - 44,253,464
Франция - 34,213,094
Бразилия - 34,164,891
Германия - 34,3314} Италия - 21,480,076
Южная Корея - 21,355,958
Россия - 18,852,976
Турция - 16,295,817
“Лидеры” по количеству летальных исходов остаются США (1,062,333), Индия (527,037) и Франция (153,064).
Напомним
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