Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,75 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Почти треть всех российских войск на территории Украины расположена и на юге - военный эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: COVID-19
Архив
6135

Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 594 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 594 млн человек

КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 594 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 594,865,560 человек, из них поправилось 567,906,998 человек. Количество умерших возросло до 6,453,757.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области началась новая волна COVID-19.

“Лидеры” по количеству инфицированных:

США - 94,678,953
Индия - 44,253,464
Франция - 34,213,094
Бразилия - 34,164,891
Германия - 34,3314} Италия - 21,480,076
Южная Корея - 21,355,958
Россия - 18,852,976
Турция - 16,295,817

“Лидеры” по количеству летальных исходов остаются США (1,062,333), Индия (527,037) и Франция (153,064).

Напомним

Болгария отменила требование ношения масок через неделю после повторного введения ограничения

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.