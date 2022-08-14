Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 594 млн человек

КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 594 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 594,865,560 человек, из них поправилось 567,906,998 человек. Количество умерших возросло до 6,453,757.

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“Лидеры” по количеству инфицированных:

США - 94,678,953

Индия - 44,253,464

Франция - 34,213,094

Бразилия - 34,164,891

Германия - 34,3314} Италия - 21,480,076

Южная Корея - 21,355,958

Россия - 18,852,976

Турция - 16,295,817

“Лидеры” по количеству летальных исходов остаются США (1,062,333), Индия (527,037) и Франция (153,064).

Напомним

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