На Северском направлении идет ротация подразделений Западного военного округа оккупантов, - Генштаб

КИЕВ. 14 августа. УНН. Генштаб ВСУ в свежем отчете сообщил, что на Северском направлении идет ротация подразделений Западного военного округа оккупантов, передает УНН.

Детали

Начались 172 сутки полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают огненное поражение со ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

На Славянском направлении противник совершал огненное поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отразили.

На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары близ Спорного.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационных ударов у Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара.

Напомним

Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта.