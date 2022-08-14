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Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы

Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском и Криворожском районах области. Об этом информирует УНН.

Детали

По Никополю россияне стреляли из ствольной артиллерии – 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов. Обстрелом задел газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света.

По Марганцу русские били из «градов». В мирные кварталы прилетели 30 российских снарядов. Раненый 69-летний мужчина, он в больнице. В городе изуродовано более 10 частных домов и электросеть.

В Криворожском районе под обстрел вражеских «ураганов» попала Зеленодольская община.

Во всех случаях обошлось без жертв среди населения.

Напомним

Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, война с Россией, обстрелы, разрушение
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