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Донетчина: россияне убили 2 мирных, еще 10 получили ранения

Донетчина: россияне убили 2 мирных, еще 10 получили ранения

Карта обстрелов Донецкой области за 13 августа, 2022 г.

Источник: Telegram\Павло Кириленко

КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о жертвах в области. От рук оккупантов погибли 2 человека, еще 10 получили ранения. Об этом информирует УНН.

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"За предыдущие сутки россияне убили 2 мирных жителя Донбасса — в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, обстрелы, жертвы
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