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Рашисты ракетами обстреляли Харьковщину: пострадали 3 человека

Рашисты ракетами обстреляли Харьковщину: пострадали 3 человека

КИЕВ. 14 августа. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты с территории России ракетами ночью обстреляли территорию области. Сам административный центр этой ночью удары не получил. Об этом информирует УНН.

Детали

По области ночью штаб обороны зафиксировал пуски ракет с территории России. Около часа ночи россияне нанесли удары по Змиевской общине. Пострадали 3 жителя: мужчина 27 лет и женщины 38 и 74 лет. Состояние – легкое.

Повреждены окрестные дома, авто. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры.

В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому районам. Русские многократно обстреливали Циркуны – горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Напомним

Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта.

Источник: УНН
Теги: пострадавшие, обстрелы, Харьков и Харьковская область
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