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Писатель Рушди отключен от аппарата ИВЛ и может говорить

Писатель Рушди отключен от аппарата ИВЛ и может говорить

КИЕВ. 14 августа. УНН. Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и смог говорить на следующий день после того, как он получил ножевое ранение перед его лекцией в городе Чаутоква. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Детали

Сообщается, что Рушди остался в больнице с серьезными травмами, но его коллега-автор Аатиш Тасир написал вечером в Твиттере, что он «не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и разговаривает (и шутит)». Агент Рушди, Эндрю Уайли, подтвердил эту информацию, не предоставив дополнительных подробностей.

Ранее в тот же день мужчина, обвиняемый в нападении на него в пятницу не признал себя виновным в покушении на убийство и обвинении в нападении в том, что прокурор назвал «заранее спланированным» преступлением.

Судья приказал держать его под стражей без залога.

Адвокат Хади Матара выступил с заявлением от его имени во время предъявления обвинения в западном Нью-Йорке. Подозреваемый предстал перед судом в черно-белом комбинезоне и белой маске, его руки были скованы перед ним.

Дополнение

В США напали на писателя Салмана Рушди перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк.

Контекст

Салман Рушди родился в Индии. В Иране он считается святотатцем, его роман «Сатанинские стихи» об исламе запрещен к печати. В 1989 году тогдашний духовный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую казнить писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: нападение
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