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Сумщина: оккупанты утром совершили обстрел из минометов, зафиксировано три прилета

Сумщина: оккупанты утром совершили обстрел из минометов, зафиксировано три прилета

КИЕВ. 14 августа. УНН. На Сумщине утром был обстрел Юнаковской громады из минометов − 3 прилета. Без потерь. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"...утро началось с вражеского огня. Юношеская громада в шесть утра россияне обстреляли из минометов.
3 прилета, без жертв и разрушений", - написал Живицкий.

Добавим

Вчера за день россияне россияне совершили 15 обстрелов 8 пограничных громад области − Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета. Есть разрушение.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 43,5 тыс. человек, 1864 танков и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Сумы и Сумская область
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