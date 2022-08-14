Битва за должность премьера Британии: Лиз Трасс опережает Сунака на 22%

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс на 22 процентных пункта опережает бывшего министра финансов Риши Сунака в гонке за место следующего премьер-министра. Об этом свидетельствует опрос членов Консервативной партии, проведенный Opinium Research, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Опрос показывает, что среди 570 членов-консерваторов министр иностранных дел набрал 61%, а бывший министр финансов Сунак - 39%.

Опрос также выявил поразительное отсутствие энтузиазма в отношении любого из кандидатов, когда членов партии спросили, предпочли бы они одного из них Борису Джонсону для управления партией и страной.

«Когда был предложен выбор между Джонсоном, который по-прежнему остается на 10-м месте, или Трасс, около 63% членов тори заявили, что они предпочли бы, чтобы Джонсон по-прежнему оставался у власти, против 22%, которые хотели, чтобы Трасс. Еще более резко то, что 68% заявили, что они предпочли бы сохранить Джонсона, чем увидеть, как его заменит Сунак, которого предпочли всего 19%», - говориться в сообщении.

Опрос показал, что почти три из десяти электората консерваторов (29%) уже проголосовали. Около 47% заявили, что обязательно проголосуют за того кандидата, которого выбрали. Только 19% заявили, что еще не приняли решения.

Дополнение

Сунак и Трасс борются за голоса около 200 000 членов-консерваторов, которые изберут следующего премьер-министра, а победитель будет объявлен 5 сентября.

Ранее Лиз Трасс, претендующая на замену премьер-министра заявила, что станет «самым большим другом» Украины, если выиграет должность, и сказала, что немедленно позвонит президенту Украины Владимиру Зеленском.

Зеленский обеспокоен, что новый премьер Британии, возможно, будет поддерживать Украину меньше, чем Джонсон.