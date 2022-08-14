После заявлений о возможности присоединения к "зерновому коридору": россияне "Ураганами" атаковали портовую инфраструктуру Николаева

КИЕВ. 14 августа. УНН. К вечеру, 13 августа, тремя реактивными снарядами системы залпового огня «Ураган» была атакована портовая инфраструктура Николаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

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«По информации оперативного командования «Юг», к вечеру, 13 августа, тремя реактивными снарядами системы залпового огня «Ураган» атакована портовая инфраструктура Николаева. Без жертв», – сообщил Ким.

Детали

По его словам, также вечером, 13 августа, около 20:00 Николаев подвергся обстрелам. По информации оперативного командования «Юг» шестью реактивными снарядами системы залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждения получили несколько зданий, ранения получило одно гражданское лицо.

«Ночью, 14 августа, около 2 часов враг снова обстрелял областной центр. Подробная информация уточняется», – написал Ким.

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Кроме того, Ким сообщил о ситуации в районах.

Николаевский район:

Вечером, 13 августа, ориентировочно в 20:12 зафиксирован вражеский обстрел пгт Первомайское Первомайской громады. В результате повреждены магазин и жилой дом. Пострадавших нет.

Ночью, 14 августа, ориентировочно в 02:30 в результате обстрелов с. Галициново Галициновской общины повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Баштанский район:

Вчера, 13 августа, ориентировочно в 12:30 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. Повреждены три жилых дома и стадион. Около 14:00 обстрелы были за пределами с. Поляна. Около 19:00 были обстрелы за пределами деревень Червна Долина и Поляна. Сегодня, 14 августа, около 03:30 были обстрелы по сельскохозяйственным сооружениям с. Широкое. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, за прошедшие сутки были обстрелы территорий пгт Березнеговатое, сел Лепетиха и Кавказ.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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