В Нацгвардии показали, как спецназовцы уничтожают российскую БМП в Донецкой области

КИЕВ. 14 августа. УНН. Точным выстрелом спецназовцы Нацгвардии уничтожили российскую БМП в Донецкой области. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает УНН.

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«Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражескую БМП в Донецкой области точным выстрелом. Минус еще одна российская жестянка», – говорится в сообщении.

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Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одесской области ВСУ уничтожили российский «Орлан-10».

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Украинские военные сбили на востоке Украины российский штурмовик Су-25 и 4 беспилотника типа "Орлан-10".