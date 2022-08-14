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В Нацгвардии показали, как спецназовцы уничтожают российскую БМП в Донецкой области

В Нацгвардии показали, как спецназовцы уничтожают российскую БМП в Донецкой области

КИЕВ. 14 августа. УНН. Точным выстрелом спецназовцы Нацгвардии уничтожили российскую БМП в Донецкой области. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает УНН.

Цитата

«Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражескую БМП в Донецкой области точным выстрелом. Минус еще одна российская жестянка», – говорится в сообщении.

Дополнение

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одесской области ВСУ уничтожили российский «Орлан-10».

Добавим

Украинские военные сбили на востоке Украины российский штурмовик Су-25 и 4 беспилотника типа "Орлан-10".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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