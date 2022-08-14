Новости: Криминал и ЧП
14 августа 2022, 11:04 • Анна Мурашко • 8385
В Нацгвардии показали, как спецназовцы уничтожают российскую БМП в Донецкой области
КИЕВ. 14 августа. УНН. Точным выстрелом спецназовцы Нацгвардии уничтожили российскую БМП в Донецкой области. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает УНН.
Цитата
«Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражескую БМП в Донецкой области точным выстрелом. Минус еще одна российская жестянка», – говорится в сообщении.
Дополнение
Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одесской области ВСУ уничтожили российский «Орлан-10».
Добавим
Украинские военные сбили на востоке Украины российский штурмовик Су-25 и 4 беспилотника типа "Орлан-10".
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram