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Хакеры выложили антивоенную афишу на сайт кинотеатра в российском Белгороде

Хакеры выложили антивоенную афишу на сайт кинотеатра в российском Белгороде

КИЕВ. 14 августа. УНН. Хакеры выложили антивоенную афишу на сайт кинотеатра "Победа" в российском Белгороде. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сообщается, что после взлома на сайте кинотеатра «Победа» в прокате "появились" фильмы Алексея Навального "Он вам не Димон" и "Дворец" владимира путина. Неизвестные предложили посмотреть программу Fake News журналистки Марии Борзуновой о разоблачении фейков про "спецоперацию" в Украине и фильм про Бучу. В описании указали, что в главных ролях: владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский.

Сам сайт работает с перебоями: большая часть страниц недоступна, оставшиеся загружаются очень долго.

На кинотеатре висел баннер с украинской бабушкой с советским флагом. К 9 мая напротив "Победы" поставили ее скульптуру. Но позже убрали из-за вандалов.

Дополнение

Хакеры взломали официальный сайт "pособоронэкспорта" – российской государственной компании, выступающей ключевым посредником по экспорту и импорту технологий и услуг военного и двойного назначения.

Источник: УНН
Теги: Россия, кино
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