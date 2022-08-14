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Отмена льготного налогообложения на топливо: правительство внесло в ВР законопроект

Отмена льготного налогообложения на топливо: правительство внесло в ВР законопроект

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7668 о внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины по ставкам акцизного налога, передает УНН со ссылкой на ВР.

Детали

Инициатором законопроекта является премьер’ер-министр Украины Денис Шмигаль.

Пока текст законопроекта отсутствует, но по информации народного депутата Ярослава Железняка там будет:

• Возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения.
• Возврат НДС на топливо до 20% (сейчас 7%)

Дополнение

ВР приняла законопроект №7137-д о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. В т.ч. отмена налогообложения горючего и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Украина, топливо
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