Новости: Криминал и ЧП
14 августа 2022, 14:08 • Тоня Туманова • 13140
Взрыв в Ереване: один человек погиб и 20 ранены
КИЕВ. 14 августа. УНН. Один человек погиб и 20 ранены в результате взрыва и пожара на оптовом рынке "Сурмалу", сообщает УНН со ссылкой на МЧС Армении.
Детали
По данным спасателей, возгорание началось на складе с пиротехникой. Большого количества жертв удалось избежать, поскольку в воскресенье отделы с фейерверками не работают.
Взрывы не прекращаются до сих пор.
Кроме того, по данным СМИ, обстановка на месте взрывов и пожара на ереванском рынке "Сурмалу" напряжена.
Полицейские просят шокированных очевидцев покинуть опасную территорию. Происходят небольшие стычки.
Ранее
В торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел сильный взрыв.
Источник: УНН
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