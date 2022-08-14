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Взрыв в Ереване: один человек погиб и 20 ранены

Взрыв в Ереване: один человек погиб и 20 ранены

КИЕВ. 14 августа. УНН. Один человек погиб и 20 ранены в результате взрыва и пожара на оптовом рынке "Сурмалу", сообщает УНН со ссылкой на МЧС Армении.

Детали

По данным спасателей, возгорание началось на складе с пиротехникой. Большого количества жертв удалось избежать, поскольку в воскресенье отделы с фейерверками не работают.

Взрывы не прекращаются до сих пор.

Кроме того, по данным СМИ, обстановка на месте взрывов и пожара на ереванском рынке "Сурмалу" напряжена.

Полицейские просят шокированных очевидцев покинуть опасную территорию. Происходят небольшие стычки.

Ранее

В торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел сильный взрыв.

Источник: УНН
Теги: Армения, взрывы
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