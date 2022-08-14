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Взрыв в Ереване: количество пострадавших возросло до 26

Взрыв в Ереване: количество пострадавших возросло до 26

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" есть 26 пострадавших, которых доставили в различные медицинские центры, передает УНН со ссылкой на Минздрав Армении.

Детали

По данным Минздрава Армении, в МЦ "Шенгавит" доставлены 14 пострадавших, 5 из них оказали первую медицинскую помощь и выписали.

В результате взрыва 3 пострадавших были доставлены в медицинский центр "Армения", медицинский центр "Сурб Астватмайр" - 4, медицинский центр "Эребуни" - 4, университетскую больницу №1 - 6 пострадавших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"К сожалению, одному гражданину спасти жизнь не удалось", - добавили в Минздраве Армении.

Ранее

В торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел сильный взрыв.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Ереван
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