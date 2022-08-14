Гауляйтеру оккупированной ОТГ в Харьковской области сообщено о подозрении в коллаборационизме

КИЕВ. 14 августа. УНН. Псевдоголову оккупированной ОТГ в Харьковской области сообщено о подозрении в коллаборационизме. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, сообщает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый, бывший мэром Купьянска с 2010 по 2015 год, добровольно перешел на сторону оккупантов.

«Он согласился на предложение представителей страны-агрессора и занял псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской объединенной территориальной общины Купьянского района Харьковской области, сформированной оккупационными властями», - сообщили в ОГПУ.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданин заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Речь идет о Владимире Демченко. Демченко возглавлял Купянскую городскую организацию «Партии регионов», противостоял Евромайдану.

Напомним

По данным СМИ, задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить путь.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за внедрение военного положения в Украине. Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “эксрегионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

После возвращения в Умань Яценко развернул борьбу против местных властей в Черкасской области.

Также правоохранителей просили проверить Яценко из-за его вероятной связи с нардепом-коллаборантом Алексеем Ковалевым.